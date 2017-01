Loeb pakt zege in voorlaatste rit, Peterhansel blijft op kop

Door: redactie

13/01/17 - 22u04 Bron: Belga

Sébastien Loeb. © photo news.

Dakar 2017 De Fransman Sébastien Loeb (Peugeot) heeft vandaag zijn vierde etappezege geboekt in de Dakar 2017. Na de 11e en voorlaatste rit tussen San Juan en Rio Cuarto in Argentinië is titelverdediger Stéphane Peterhansel de leider in het klassement, nadat hij vandaag de koppositie had overgenomen van team- en landgenoot Loeb.