De Rooy ziet Rus Sotnikov naderen

Door: redactie

10/01/17 - 08u31 Bron: Belga

Gerard de Rooy. © Team De Rooy.

Dakar 2017 Trucker Gerard de Rooy (Iveco) is nog lang niet zeker van zijn derde eindzege in de Dakar. De Nederlander verloor gisteren in de zevende etappe tijd op zijn grootste concurrent, de Rus Dmitri Sotnikov (Kamaz). Hij eindigde in de ingekorte proef tussen La Paz en Uyuni in Bolivië als vierde op ruim 4 minuten van Sotnikov. Die won de etappe won en naderde koploper De Rooy in het algemeen klassement tot op 2:11.

De Nederlander Ton van Genugten werd tweede. Hij was een kleine drie minuten langzamer dan Sotnikov. De Argentijn Federico Villagra zette de derde tijd neer. Jan Van Der Vaet was als co-rijder van de Nederlander Hans Stacey (MAN) met een zesde plaats op 7:10 beste Belg. In de stand is hij zevende op 46:15. Lees ook Ricky Brabec snelste motorrijder in zevende etappe

Ook zevende etappe door hevige regenval ingekort

Achtste etappe wordt met 70 kilometer ingekort De achtste etappe in de 38e Dakar rally wordt met zo'n 70 kilometer ingekort. Dat deelden de organisatoren maandag mee. De parkoerswijziging is nodig omdat een rivier door de hevige regenval ondoorwaadbaar geworden is.



Aanvankelijk zouden er tussen het Boliviaanse Uyuni en het Argentijnse Salta 492 kilometer tegen de klok afgewerkt worden. De wedstrijd voor motoren, quads en motoren zal nu geneutraliseerd worden van kilometer 174 tot kilometer 246. De vrachtwagens werken het tweede deel van de klassementsrit niet af en gaan rechtstreeks naar Salta.



Eerder werden ook de vijfde en de zevende etappe wegens het slechte weer al ingekort. De zesde rit werd helemaal afgelast.

Colsoul streng voor zichzelf: "Had bij mijn oorspronkelijk plan moeten blijven" Jakub Przygonski (MINI) en Tom Colsoul reden gisteren in de zevende etappe de vijftiende tijd, hun slechtste prestatie sinds de start van deze Dakar. In de stand zakken ze van de zesde naar de achtste plaats. Tom Colsoul was bij aankomst hard voor zichzelf.



"Ik had bij mijn oorspronkelijk plan moeten blijven", sakkerde Tom Colsoul. "Bij de bestudering van het roadbook merkte ik dat er een betere piste was. Net voor ik die wilde nemen kwam onze teammaat Terranova (MINI) uit tegengestelde richting waardoor ik dacht dat die piste geen goede oplossing zou zijn. We hebben dan toch maar het roadbook gevolgd wat achteraf bekeken geen goed idee was. Zo moesten we over een afstand van 12 kilometer door hoog kamelengras. Zeg maar een patattenveld met patatten met één meter diameter. Die andere piste, mijn oorspronkelijk idee, bleek achteraf wel een goede oplossing te zijn geweest. Je kan je niet voorstellen hoe slecht ik mij hierbij voel." Tom Colsoul. © epa.