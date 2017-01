Sébastien Loeb boekt tweede ritzege Dakar, Belgische navigator blijft zesde

Door: redactie

De 42-jarige Fransman Sébastien Loeb (Peugeot) heeft de vijfde etappe in de 38e editie van de Dakar gewonnen. De negenvoudige wereldkampioen rally had voor 219 kilometer van Tupiza naar Oruro 44 seconden minder nodig dan de Spanjaard Nani Roma (Toyota), die voor het Belgische Overdrive Racing rijdt. Loebs land- en teamgenoot Stéphane Peterhansel werd op 1:31 derde. Tom Colsoul finishte als navigator van de Pool Jakub Przygonski (Mini) als negende op 28:59.

Initieel had de etappe over 692 kilometer moeten gaan, maar noodweer had de Boliviaanse wegen in het Andesgebergte onberijdbaar gemaakt. Daarom werd er al afgeklokt bij het eerste checkpoint na 219 kilometer Peterhansel nam de leiding over van Cyril Després, ook een land-en teamgenoot, in de rit vierde op 10:33. "Monsieur Dakar", titelverdediger en twaalf keer eindwinnaar (6 keer bij de motorrijders), heeft nu 1:09 voor op Loeb en 4:54 op Després. Roma volgt als vierde op 5:35. Przygonski en Colsoul zijn zesde op 59:55. Loeb boekte zijn tweede etappezege in deze Dakar en de zesde in totaal. Dinsdag won hij al de vierde rit. Vorig jaar was hij de snelste in vier etappes en werd hij bij zijn eerste deelname negende in de eindstand.

Sam Sunderland wint en is nieuwe leider bij de motorrijders

De 27-jarige Brit Sam Sunderland (KTM) heeft bij de motorrijders gewonnen. In de sterk ingekorte rit was hij 7 minuten en 7 seconden sneller dan de Portugees Paulo Goncalves (Honda). De Fransman Adrien van Beveren (Yamaha) werd op 7:29 derde. Gilles Vanderweyden (KTM) zette de 73e tijd neer. Hij was 1u39:39 trager dan de winnaar.



Sunderland is ook de nieuwe leider. De Spanjaard Joan Barreda Bort (Honda), die al voor de start zijn koppositie kwijtraakte door een tijdstraf van een uur, verloor door een foute navigatie ook in deze etappe veel tijd en zakte naar de twaalfde stek. Sunderland heeft 12:00 voor op de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna) en 16:07 op Van Beveren. Vanderweyden is 78e op 7u02:41.



Voor Sunderland is het de derde Dakarzege in zijn carrière. Ook in 2014 en 2015 won hij een rit. De finish van de monsterrally haalde hij bij drie vorige deelnames niet. In 2012 eindigde het voor hem al in de derde rit, in 2014 en 2015 in de vierde. De edities van 2013 en 2016 miste hij door breuken die hij kort voor de start opliep. Op de website van de Dakar rally wordt hij dan ook voorgesteld als "de meest talentvolle piloot die de Dakar nooit uitreed". Dit jaar wil de Brit met zijn pechreeks komaf maken.