Vreselijke beelden van spectaculaire crash van topfavoriet in Dakar

Door: redactie

6/01/17 - 13u55 Bron: Belga

video De Spanjaard Carlos Sainz (Peugeot) heeft in de nacht van donderdag op vrijdag moeten opgeven in de Dakar 2017. De Spanjaard, de eindlaureaat van 2010 en een van de favorieten voor de eindwinst in deze editie, werd in de vierde etappe naar het Boliviaanse Tupiza opgeschrikt door een bijzonder zware crash en had te veel schade aan zijn Peugeot om de wedstrijd verder te zetten. De wagen tuimelde zo'n tien meter naar beneden. Gelukkig kwam Sainz er zonder ernstige verwondingen vanaf, al had hij wel last van pijn in de rug. Bekijk de beelden van de 'horrorcrash' in bovenstaande video.