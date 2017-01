Carlos Sainz (Peugeot) moet strijd staken, tijdsstraf voor Barreda Bort

Door: redactie

Carlos Sainz. © epa.

Dakar 2017 De Spanjaard Carlos Sainz (Peugeot) heeft in de nacht van donderdag op vrijdag moeten opgeven in de Dakar 2017. De Spanjaard, de eindlaureaat van 2010 en een van de favorieten voor de eindwinst in deze editie, verloor flink wat tijd in de vierde etappe naar het Boliviaanse Tupiza en had te veel schade aan zijn Peugeot om de wedstrijd verder te zetten.

Het was Peugeot Sport dat het nieuws bevestigde. Sainz, voor aanvang van rit vier nog tweede in de stand bij de auto's, kwam donderdag ruim twee uur na ritwinnaar Cyril Despres aan de finish. De Spanjaard liep op 5 km van de streep zware schade aan zijn Peugeot op en in het bivak bleek dat die niet tijdig hersteld kon worden. Een opgave was de enige mogelijkheid.



"Uiteraard ben ik heel teleurgesteld, we deden het net heel goed en hadden een uitstekend ritme", aldus Sainz. Eerder deze Dakar moest ook de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) de handdoek gooien. Al-Attiyah, in 2011 en 2015 winnaar van de Dakar, botste in het tweede deel van de derde rit op een rots.



Bij de motoren kreeg de Spaanse leider Joan Barreda Bort (Honda) na afloop van rit vier overigens een fikse tijdsstraf. Hij was in de etappe naar Bolivia als tweede geëindigd en had in de stand 18 minuten voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna). Barreda bleek, samen met teamgenoten Michael Metge, Ricky Brabec en Paolo Goncalves, echter in een verboden gebied een tankstop te hebben gemaakt en kreeg maar liefst één uur tijdsstraf. Hij zakte zo in de stand terug naar de zevende stek.