Peterhansel primus in derde etappe Dakar

4/01/17 - 22u21 Bron: Belga

© afp.

De Fransman Stéphane Peterhansel heeft de derde etappe in de Dakar 2017 bij de auto's gewonnen. Hij was in een rit over 364 km tussen de Argentijnse plaatsen San Miguel de Tucuman en San Salvador de Jujuy sneller dan twee van zijn ploegmaats bij Peugeot.

De winnaar van de Dakar van 2016 liet 4u18:17 optekenen en haalde het voor de Spanjaard Carlos Sainz (+ 1:54) en de Fransman Sébastien Loeb (+ 3:08), de ritwinnaar van etappe twee.



Loeb blijft wel leider in de stand. Hij heeft 42 seconden voorsprong op Sainz en ruim vier minuten op Peterhansel (4:18). De Qatarees Nasser Al Attiyah, die lange tijd aan de leiding lag, kreeg problemen met zijn Toyota en liep flink wat vertraging op. Lees ook Fransman Sebastien Loeb slaat dubbelslag in tweede etappe © epa.