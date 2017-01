Bruynkens zakt naar tiende plaats

Door: redactie

4/01/17 - 09u56 Bron: Belga

Serge Bruynkens (archieffoto). © photo news.

Dakar 2017 Serge Bruynkens (MAN) eindigde met zijn Kazachse trucker als negende in de dinsdagrit van de Dakar. In de stand zakt hij naar de tiende plaats. Teamgenoot Jan Van Der Vaet eindigde als zevende en is achtste in het klassement.

"De tweede etappe werd voorgesteld als gladde en gevaarlijke rit. Het tegendeel was waar want we reden bijna constant tegen onze topsnelheid van 140 km/u", zegt Serge Bruynkens. "De organisatie had maar liefst 24 speedzones met een maximale snelheid van 50 km/u opgenomen in het parcours. Het was dus of vol gas of tegen 50 km/u rijden. Opmerkelijk was ook dat het parcours omwille van de veiligheid opgesplitst werd om dan even later toch terug samen te racen. Door die opsplitsing werd het tegen het einde van de rit bijzonder gevaarlijk want plots doken de motorrijders en quads opnieuw op. De afstand van de sentinel, het systeem dat aangeeft dat je in de buurt van een andere deelnemer rijdt, is verkort waardoor je eigenlijk bijna tegen die deelnemer botst vooraleer je hem gezien hebt."



"Vandaag is er een rit voorzien in twee delen. Tussen het eerste en tweede deel is een neutralisatie van 291 km. Dat is te gek voor woorden. De weersvoorspellingen zien er ook niet al te best uit. Van grote hitte gaan we naar fikse regenbuien en storm. Vandaag is het voorbij met de kleine tijdverschillen. Het echte werk begint", voorspelt Bruynkens.