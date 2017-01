Remproblemen houden Van Der Vaet uit top tien: "Zijn een paar keer flink door elkaar geschud"

Door: redactie

2/01/17 - 22u53 Bron: Belga

© getty.

DAKAR 2017 Jan Van Der Vaet, de Belgische navigator van de Nederlander Hans Stacey (MAN), is in de openingsrit van de Dakar op de elfde plaats geëindigd. Remproblemen zorgden ervoor dat hun dag niet verliep zoals gepland.

"Als je tegen hoge snelheid aan een bocht komt en de remmen blokkeren, dan geeft dat geen vertrouwen" puft Jan Van Der Vaet. "Komt daar nog eens bij dat de ophanging nog niet op punt staat. De vering stond veel te hard. We zijn een paar keer flink door elkaar geschud. Gelukkig was het maar een klassementsrit van 40 kilometer want dit hou je niet vol uit als het een lange rit is. Bovendien is het gevaarlijk want na een jump konden we de truck moeilijk op de weg houden. Het team heeft nog wat huiswerk. Het tijdverlies is verwaarloosbaar. Goed anderhalve minuut achterstand stelt helemaal niets voor."

Noël Essers verliest veel tijd in modderstrook

Noël Essers (MAN) is samen met zijn teamgenoten Johan Cooninx en Marc Lauwers in de eerste klassementsrit van de Dakar 2017 op de 45e plaats geëindigd. Het Belgische trio kwam vast te zitten in een modderstrook en verloor veel tijd. In de stand kijken ze al tegen een achterstand van bijna 26 minuten aan op de leider.



Om 13u15 plaatselijke tijd begon Noël Essers aan zijn 14e Dakar. "Het was 42 graden Celsius en ik had het best moeilijk met die hitte", aldus de 73-jarige Essers. "De eerste kilometers waren smal, technisch en breekbaar. Nadien waren er delen in de weg die helemaal uitgereden waren met hier en daar een modderstrook. In één van die modderstroken zijn we vast komen te zitten. We verloren er enorm veel tijd door en het was aanleiding voor een stevige discussie. Er mag voortaan niet meer getwijfeld worden. Gelukkig konden we rekenen op team Van Velsen. De Nederlanders hebben ons vlot getrokken waarna we probleemloos naar de finish gereden zijn. De rit en de discussie liggen achter ons. Morgen is een andere dag." .