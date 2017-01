144 motoren, 37 quads, 87 wagens en 50 vrachtwagens starten Dakar

Door: redactie

Met een korte maar pittige klassementsrit van 39 kilometer gaat de 39e Dakar van start, de negende in Zuid-Amerika. Na de technische en administratieve controles zijn in totaal 318 wedstrijdvoertuigen goed bevonden om later op de dag van start te gaan.

De Dakar begon zondagavond met een parade in de straten van Asuncion, de hoofdstad van Paraguay. 144 motoren, 37 quads, 87 wagens en 50 vrachtwagens verlaten Asuncion en zetten koers naar het Argentijnse Resistencia. Een trip van 454 kilometer met onderweg een klassementsrit van 39 km.



"Het is hier tropisch warm en de luchtvochtigheid is bijzonder hoog. Het is precies of ik in een sauna wandel. Gelukkig hebben we airco in de wagen", zegt Tom Colsoul. "Straks krijgen we een korte, pittige rit en zeer snelle rit voor de wielen geschoven. Op papier lijkt het niet meer dan een hapje maar geloof me, deze rit kan brokken maken. Wie overmoedig van start gaat, krijgt de rekening gepresenteerd. Kilometers lang rechtdoor rijden om dan plots met een haakse bocht geconfronteerd te worden. Als je in het stof tegen hoge snelheid rijdt en je het gevoel krijgt dat je goed bezig bent, kan het snel gedaan zijn."



De Dakarparade in de straten van Asuncion werd druk bijgewoond. Officiële cijfers zijn er nog niet maar de Dakar is er zo mogelijk nog populairder dan in Buenos Aires waar er bij de parade tot 2 miljoen mensen de straat op kwamen. Een succes maar de medaille heeft ook een keerzijde. Vanuit Asuncion steken de eerste geruchten de kop op dat omwille van veiligheidsredenen de eerste rit wel eens geannuleerd zou kunnen worden. Lees ook Dakar 2017 start maandag bij temperaturen tot 40 graden

