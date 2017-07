TIU onderzoekt matchfixing op Roland Garros en Wimbledon

Door: redactie

De Tennis Integrity Unit (TIU) gaat drie partijen op Wimbledon en één op Roland Garros onderzoeken voor mogelijke matchfixing. Dat meldt de BBC.

Welke wedstrijden het betreft, is niet bekend. De TIU laat enkel weten dat het voor Wimbledon gaat om een duel op de hoofdtabel en twee uit de kwalificaties. "Wij zullen deze alerts verder onderzoeken", luidt het.



Een alert wordt gegeven wanneer er een aanwijzing is dat "mogelijk ongepast gokgedrag heeft plaatsgevonden". In de periode tussen april en juni werden 31.281 professionele tennismatchen gespeeld. Daarvan leverden 53 een alert op, goed voor 0,169 procent. In de eerste zes maanden van 2017 werden 83 alerts gegeven, beduidend minder dan de 121 in dezelfde periode vorig jaar.



De meeste alerts gelden voor wedstrijden op lagere niveaus, zoals Challengers en Futures. Het zijn doorgaans de gokkantoren die contact opnemen met de TIU om verdachte bewegingen te melden.