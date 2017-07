Pliskova nieuwe nummer één van de wereld, Wickmayer wint 14 plaatsen

Door: redactie

Karolina Pliskova is de 23e speelster die zich nummer één van de wereld in het vrouwentennis mag noemen. De 25-jarige Tsjechische onttroonde de Duitse Angelique Kerber, die vorige maandag in de achtste finales van Wimbledon werd uitgeschakeld.