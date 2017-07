Vertederend, hoe 'mini-Federers' (nog meer dan papalief?) show stalen in Londen

YP

De achtste Wimbledon- en negentiende grandslamtitel was het gisteren al voor Roger Federer - duizelingwekkende cijfers voor de intussen 36-jarige Zwitser. "Dit is een wonderbaarlijk moment voor ons als familie, het is er ééntje voor ons", liet 'RF' na afloop onder meer optekenen en dat brengt ons naadloos bij bijgevoegde beelden. Vrouw Mirka werd voor de gelegenheid immers vergezeld door haar twee tweelingen. Meisjes Myal Rose en Charlene Riva (7) en jongetjes Lenny en Leo (3) keken fier toe hoe hun papa weer triomfeerde en dat leverde dus enkele uiterst schattige kiekjes op.