Blaar bezorgde Marin Cilic kopzorgen in finale Wimbledon

Marin Cilic (ATP 6) moest in de finale van Wimbledon de wet van de sterkste ondergaan tegen Roger Federer (ATP 5). De 28-jarige Kroaat had bovendien last van een vervelende blaar onder de linkervoet, die hem niet in zijn normale spel liet komen. "Die blaar verpestte het allemaal", zei een teleurgestelde Cilic na afloop.