LIVE: Geblesseerde Cilic laat traan en lijkt onderspit te delven tegen Federer die ook tweede set naar zich toetrekt

Door: redactie

16/07/17 - 15u47

© reuters.

Roger Federer (ATP 5) kan vandaag de geschiedenisboeken ingaan. Dan moet de Zwitser wel de finale van Wimbledon winnen tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 6). Cilic kan als tweede Kroaat ooit Wimbledon winnen, enkel Goran Ivanisevic was hem in 2001 voor. In de onderlinge duels heeft Federer wel het voordeel. Van de zeven wedstrijden die de twee tegen elkaar kampten won Federer er zes. De eerste twee sets waren voor de Zwitser 3-6 en 1-6.