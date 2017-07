Huilende Cilic staat nooit in de weg van recordtriomf Federer

Door: redactie

16/07/17 - 16u47

Roger Federer (ATP 5) won in drie sets de finale van Wimbledon tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 6). Deze overwinning zorgt ervoor dat de 35-jarige Federer de oudste Wimbledon-winnaar ooit is en dat hij met zijn acht overwinningen de enige tennisser is die Wimbledon zoveel keer won. Cilic had na een voetblessure tussen set 2 en set 3 verzorging nodig, maar bleef toch voort spelen. De eindstand was 3-6, 1-6 en 4-6.