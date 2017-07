Makarova en Vesnina pakken met sprekend gemak dubbeltitel op Wimbledon

SW

Het Russische duo Ekaterina Makarova/Elena Vesnina heeft zaterdag het dubbelspel bij de vrouwen op Wimbledon gewonnen.

De tweede reekshoofden lukten in de finale een double bagel tegen Chan Hao-Ching uit Taiwan en de Roemeense Monica Niculescu, de negende reekshoofden. Na 54 minuten gaf het scorebord tweemaal 6-0 aan.



In 2015 stonden Makarova en Vesnina al eens in de finale op Wimbledon. Eerder wonnen ze samen Roland Garros 2013 en het US Open 2014.



Op de erelijst zijn Makarova en Vesnina de opvolgsters van de zussen Serena en Venus Williams.





