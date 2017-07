Melo en Kubot winnen mannendubbel na uitputtingsslag

SW

15/07/17 - 23u25 Bron: Belga

De Braziliaan Marcelo Melo en de Pool Lukasz Kubot hebben het mannen dubbelspel op Wimbledon gewonnen. In een finale die maar liefst 4 uur en 39 minuten duurde, versloegen ze de Oostenrijker Oliver Marach en de Kroaat Mate Pavic in vijf sets met 5-7, 7-5, 7-6 (7/2), 3-6 en 13-11.

In de laatste set werd de wedstrijd bij 11-11 even stilgelegd om het dak van Centre Court te sluiten en zo de wedstrijd te kunnen uitspelen met de stadionverlichting.



Melo en Kubot, die samen het vierde reekshoofd vormden, veroveren elk hun tweede grandslamtitel in het dubbelspel. Melo pakte samen met de Kroaat Ivan Dodig in 2015 de eindzege op Roland Garros. Kubot won in 2014 aan de zijde van de Zweed Robert Lindstedt de Australian Open. Als duo steken ze voor het eerst een grandslamzege op zak. Eerder dit jaar veroverden Melo en Kubot dubbeltitels in s'Hertogenbosch, Halle, Miami en Madrid. Op gras verloren ze dit seizoen nog geen enkele wedstrijd.



Op de erelijst volgen Melo en Kubot de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut op.