Garbine Muguruza pakt voor het eerst eindzege op Londense gras

15/07/17

De Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15) won vandaag voor het eerst in haar carrière Wimbledon. Ze was in twee sets (7-5 en 6-0) te sterk voor de Amerikaanse Venus Williams (WTA 11). Voor Muguruza is het haar tweede grandslamzege, na Roland Garros vorig jaar.





De 23-jarige Muguruza, het veertiende reekshoofd, versloeg in de finale op Centre Court de 37-jarige Amerikaanse Venus Williams (WTA 11) in twee sets: 7-5 en 6-0 na 1 uur en 17 minuten. Muguruza is de eerste Spaanse op de erelijst van Wimbledon sinds Conchita Martinez in 1994.



Muguruza en de oudere zus van Serena Williams stonden voor de vijfde keer tegenover elkaar. De Spaanse trok voor de tweede keer aan het langste eind.



Op Wimbledon speelde Muguruza in 2015 al eens de finale. Ze verloor die met tweemaal 6-4 van Serena Williams, dit jaar wegens zwangerschap afwezig op de All England Club.



In de tweede ronde schakelde Muguruza Yanina Wickmayer (WTA 96) uit met 6-2 en 6-4. Vorig jaar sneuvelde Muguruza al in die fase van Wimbledon. Ze liet zich toen verrassen door de Slowaakse qualifier Jana Cepelova.



Tiende reekshoofd Venus Williams debuteerde twintig jaar geleden op het Londense gras. Vandaag stond ze er voor de negende keer in de finale. Vijf keer won ze het grandslamtoernooi (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).



Muguruza: "Dit was net een droom"

"De zwaarste match was die van vandaag", verklaarde Muguruza. "Venus is een ongelooflijke speelster. Als kind zag ik haar al aan het werk. Het was fantastisch om tegen haar in de finale te spelen. Vanbinnen had ik zenuwen. Dit was net een droom."



"De eerste set was heel moeilijk. We hadden beiden kansen", vervolgde de Spaanse. "Ik ben blij dat ik het uiteindelijk heb gehaald. Deze trofee is niet alleen voor mezelf, maar voor mijn hele team."



Venus Williams was één wedstrijd verwijderd van haar zesde Wimbledon-trofee, maar daar stak Muguruza een stokje voor. "Het was fantastisch, ik weet hoe hard je hiervoor hebt gewerkt", richtte de Amerikaanse zich tot haar opponente. "Ik ben er zeker van dat dit veel voor jou en je familie betekent. De voorbije weken hebben me weer veel mooie herinneringen opgeleverd. Ik ben in vorm. Dit jaar heb ik al aanspraak kunnen maken op verschillende grote titels. Dit niveau wil ik dan ook aanhouden. Maar ik wil niet tevreden zijn met een plek in de finale. Ik wil winnen.