Federer op zucht van titelrecord, Cilic kan tweede Kroatische winnaar worden

15/07/17 - 16u08 Bron: Belga

Roger Federer. © afp.

Wimbledon Roger Federer (ATP 5) kan zichzelf morgen in de geschiedenisboeken tennissen. Als de 35-jarige Zwitser de Kroaat Marin Cilic (ATP 6) klopt in de finale van Wimbledon, pakt hij zijn negentiende grandslamzege, waarvan acht op het toernooi in Londen. Nooit deed een tennisser op Wimbledon beter.

Marin Cilic. © photo news. De laatste Wimbledon-titel van Federer dateert ondertussen van vijf jaar geleden, en sindsdien aast hij op het record. In 2014 en 2015 geraakte de Zwitser wel in de finale, maar daarin was de Serviër Novak Djokovic tweemaal te sterk.



Voorlopig moet Federer het record van zeven Wimbledon-titels delen met de Amerikaan Pete Sampras, een jeugdidool van 'The Swiss Maestro', en de Brit William Renshaw, de toernooi-vedette in de jaren 1880. Federer, die begin augustus zijn 36e verjaardag viert, wordt de oudste Wimbledon-finalist sinds de Australiër Ken Rosewall, die in 1974 op 39-jarige leeftijd de finale verloor van de Amerikaan Jimmy Connors.



Maar ook Federers tegenstander Cilic hoopt zondag geschiedenis te schrijven. De 28-jarige Cilic wil na Goran Ivanisevic in 2001 de tweede Kroaat ooit worden die Wimbledon op zijn palmares zet. Cilic, winnaar van de US Open in 2014, heeft wel de statistieken tegen. De Kroaat vocht in het verleden al zeven duels uit met Federer, maar won er slechts één: de halve finale van de US Open 2014.



Vorig jaar troffen beide mannen elkaar nog in de kwartfinales van Wimbledon. Cilic kreeg in die partij drie matchballen, maar na een ware nagelbijter trok Federer alsnog aan het langste eind (6-7 (4/7), 4-6, 6-3, 7-6 (11/9), 6-3). Lees ook Marin Cilic mept Murray-killer naar huis en is finalist op Wimbledon

