Ongenaakbaar: Roger Federer gunt ook Berdych geen set en speelt zondag elfde (!) finale op Wimbledon

Manu Henry

14/07/17 - 19u48

© reuters.

Hij heeft het alweer geflikt. Roger Federer mag zondag op jacht gaan naar zijn achtste triomf op het heilige gras van Wimbledon. In de halve finales was de 35-jarige Zwitser vanavond te sterk voor Thomas Berdych. Setstanden waren 7-6 (8-6), 7-6 (7-3) en 6-4. In zijn elfde finale wacht de Kroaat Marin Cilic.