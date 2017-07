Marin Cilic mept Murray-killer naar huis en is finalist op Wimbledon

MH

Marin Cilic (ATP 6) heeft zich vandaag voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

De Kroaat versloeg in de halve finales de Amerikaan Sam Querrey (ATP 28) in vier sets: 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (7/3) en 7-5 na 2 uur en 56 minuten. Querrey had in de vorige ronde de Schotse titelverdediger en nummer één van de wereld Andy Murray uitgeschakeld. Cilic en Querrey stonden voor de vijfde keer tegenover elkaar. De Amerikaan trok nog nooit aan het langste eind.



Zevende reekshoofd Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Zwitser Roger Federer (ATP 5) en de Tsjech Tomas Berdych (ATP 15). Die halve finale vindt later op de dag plaats.



Cilic staat voor het eerst in zijn carrière in de eindstrijd op de All England Club. De voorbije drie jaar strandde de Kroaat telkens in de kwartfinales.