Tennissers op Wimbledon worden op de vingers getikt voor... hun ondergoed (en daar blijft het zelfs niet bij)

14/07/17 - 17u45

video Wit, wit en nog eens wit: de kledingvoorschriften zijn streng op Wimbledon. Dat hebben twee spelers nog eens mogen ondervinden. De Hongaar Zsombor Piros en de Chinees Wu Yibing, allebei 17, namen deel aan het dubbelspel bij de junioren en tijdens een wedstrijd werden ze op de vingers getikt door de scheidsrechter.

De wedstrijdleider had namelijk iets opgemerkt: de onderbroeken van het duo waren niet wit, maar zwart. En daar konden ze op de All England Lawn Tennis and Croquet Club maar moeilijk mee omgaan. Een medewerker werd om een stel witte onderbroeken gestuurd en Piros en Yibin moesten die in de kleedkamer gaan aantrekken.



Een gênant moment voor youngsters, maar in het verleden werd ook voor grotere namen duidelijk dat zij niet boven de witte dresscode stonden. Eerder dit toernooi moest Venus Williams een roze beha vervangen door een wit exemplaar en ook 'Genie' Bouchard werd al tot een soortgelijke actie gedwongen. Roger Federer kreeg in 2013 dan weer te horen dat er te veel oranje accenten aan zijn schoenen waren.