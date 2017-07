Muguruza heeft geen kind aan Rybarikova en treft veterane Venus in finale

XC

13/07/17 - 17u28 Bron: Belga

© ap.

Garbine Muguruza (WTA 15) en Venus Williams (WTA 11) spelen de finale van Wimbledon.

Ouderdomsdeken Venus Williams kon zich na acht jaar nog eens plaatsen voor de eindstrijd. De oudste Williams-zus (37) versloeg in de tweede halve finale de Britse Johanna Konta (WTA 7) na 1u16' in twee sets: 6-4, 6-2. De Amerikaanse speelde dinsdag in de kwartfinale nog haar honderdste enkelmatch op Wimbledon. Twintig jaar geleden debuteerde ze op het gras van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sindsdien bereikte ze acht keer de finale. Vijf keer won ze het toernooi (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) ook. Williams is de oudste finaliste sinds Martina Navratilova in 1994 als bijna 38-jarige runner-up werd.



Muguruza, het veertiende reekshoofd, was op Centre Court meer dan een maat te groot voor de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 87). Het werd 6-1, 6-1 na 1u04'. Voor de 23-jarige Muguruza is het haar tweede finale op het 'heilige gras'. Twee jaar geleden stootte ze een eerste keer door tot de eindstrijd. Toen verloor ze met 6-4, 6-4 van Serena Williams. In 2016 nam ze revanche door de Amerikaanse te verslaan in de finale van Roland Garros, voor Muguruza haar eerste (en tot nog toe enige) grandslamtitel. Vorig jaar sneuvelde Muguruza al in de tweede ronde van Wimbledon. Ze liet zich toen verrassen door de Slovaakse qualifier Jana Cepelova.