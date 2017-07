Federer stoomt voorbij Raonic naar halve finale

Door: redactie

Roger Federer (ATP 5) blijft op dreef op Wimbledon. De Zwitser had vandaag weinig moeite met de Canadees Milos Raonic (ATP 7) en plaatste zich na twee uur in drie sets (6-4, 6-2 en 7-6 (7/4)) voor de halve finales. Federer liet op Wimbledon voorlopig nog geen enkele set liggen.

Federer boekt zo zijn tiende zege in dertien duels tegen Raonic. De Canadees had nochtans de laatste twee onderlinge duels op zijn naam geschreven.



In de halve finales neemt Federer het op tegen de Tsjech Tomas Berdych (ATP 15). Die haalde het van de Serviër Novak Djokovic (ATP 4). Djokovic moest opgeven bij een 2-0 achterstand in de tweede set, met een elleboogblessure. Berdych had de eerste set ook al gewonnen na een tiebreak (7-6 (7/2)). Bij toernooiwinst had Djokovic Andy Murray onttroond als nummer één van de wereld.



Federer jaagt een achtste titel na in Wimbledon. Hij won het grasgrandslam al in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012. Nu deelt hij het record van zeven zeges nog met de Amerikaan Pete Sampras. Dit jaar won Federer al het Australian Open, goed voor zijn achttiende grandslamzege, waarmee hij wel alleen recordhouder is. Het is de vijftigste keer dat Federer zich voor de kwartfinales van een Grand Slam plaatst en ook dat is een record. De Amerikaan Jimmy Connors volgt met 41 kwartfinales van 1972 tot 1991 op ruime afstand. Op Wimbledon zit Federer voor de vijftiende keer bij de laatste acht. Connors was tot maandag met veertien kwartfinales mederecordhouder.