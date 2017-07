Geblesseerde Djokovic geeft er de brui aan op Wimbledon na amper één set: "Ik denk dat een pauze te overwegen is"

MH

12/07/17 - 21u00

Djokovic had last van een blessure aan de elleboog © reuters.

Na de exit van Andy Murray strandt ook het Wimbledon-avontuur van Novak Djokovic in de kwartfinales. De Serviër verloor de eerste set na een tiebreak van de Tsjech Thomas Berdych (ATP 15) en gaf bij een 2-0 achterstand in het tweede bedrijf er de brui aan. 'Djoker' ondervond teveel last van een blessure aan de rechterelleboog.