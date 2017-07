Konta eerste Britse halve finaliste op Wimbledon sinds 1978, Pliskova nieuwe nummer 1

DM

11/07/17 - 20u22

© photo news.

Johanna Konta (WTA-7) heeft de Britse tennisfans een serieuze opsteker bezorgd. De 26-jarige tennister won haar kwartfinale van Simona Halep (WTA-2) en wordt zo de eerste Britse halve finaliste op Wimbledon sinds 1978. Bovendien houdt ze met haar zege Halep van een eerste plaats op de WTA-ranking.

Simona Halep wordt volgende week niet de nieuwe nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis. De Roemeense verloor in een hoogstaande kwartfinale van de Britse Johanna Konta: 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 6-4.



Konta wordt zo de eerste Britse tennister die de laatste vier van Wimbledon bereikt sinds Virgina Wade. In haar halve finale stuit Konta op de routinier Venus Williams (WTA-10). De Amerikaanse versloeg eerder vandaag Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko.



De verliezende Halep blijft dan wel tweede op de wereldranglijst, het vrouwentennis krijgt toch een nieuwe nummer 1. De Tsjechische Karolina Pliskova, op Wimbledon al in de tweede ronde uitgeschakeld, neemt die positie over van Angelique Kerber. Kerber zakt na haar verlies in de vierde ronde naar plek drie op de WTA-ranking.