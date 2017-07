Djokovic bereikt kwartfinales zonder setverlies, Muguruza eerste halve finaliste bij de vrouwen

DM

Novak Djokovic (ATP 4) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Serviër won in de vierde ronde met 6-2, 7-6 (7/5) en 6-4 van de Fransman Adrian Mannarino (ATP 51). Garbine Muguruza (WTA 15) heeft zich dan weer als eerste vrouw geplaatst voor de halve finales van Wimbledon.

De partij op Centre Court, die door de regen onder een gesloten dak werd gespeeld, duurde 2 uur en 13 minuten. Tweede reekshoofd Djokovic neemt het voor een plaats in de halve finales op tegen de Tsjech Tomas Berdych (ATP 15). Die schakelde gisteren nog de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) uit na een vijfsetter. De 30-jarige Djokovic, die wordt begeleid door André Agassi, mikt op een vierde Wimbledontitel. Hij won het prestigieuze grastoernooi op de All England Club in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar moest 'Nole' al snel inpakken na verlies in de derde ronde tegen de Amerikaan Sam Querrey. Het was zijn snelste exit in Londen sinds 2008. Querrey, nummer 28 van de wereld, is in de kwartfinale de tegenstander van titelhouder Andy Murray (ATP 1). Adrian Mannarino, 29, stond voor de zevende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Met zijn plaats in de vierde ronde doet hij even goed als in 2013.

Muguruza verzekert zich als eerste van plaats bij de laatste vier

De 23-jarige Spaanse klopte in haar kwartfinale de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 8) in twee sets. Na 1 uur en 15 minuten stond de 6-3, 6-4 eindstand op het scorebord.



Muguruza, het veertiende reekshoofd, zal het voor een plaats in de finale opnemen tegen de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 87) of de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 25).



Twee jaar geleden haalde Muguruza al eens de eindstrijd op de All England Club. Toen verloor ze met twee keer 6-4 van Serena Williams. In 2016 nam ze revanche door de Amerikaanse te verslaan in de finale van Roland Garros, voor Muguruza haar eerste (en tot nog toe enige) grandslamtitel.



Vorig jaar sneuvelde Muguruza al in de tweede ronde van Wimbledon. Ze liet zich toen verrassen door de Slovaakse qualifier Jana Cepelova.



Svetlana Kuznetsova stond voor de vierde keer in de kwartfinales van Wimbledon. Maar net als in 2003, 2005 en 2007 slaagde de Russin er niet in de poort naar de laatste vier open te beuken. De 32-jarige Kuznetsova telt met de US Open 2004 en Roland Garros 2009 twee grandslamtitels op haar erelijst.