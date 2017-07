Superfan reisde dertig uur en sliep in tentje om Federer te zien spelen, maar dan volgde de grote teleurstelling

Thomas Lissens

Het leven van een (super)fan kan hard zijn. Heel hard. Dat heeft de Australische Fiona Wong aan de lijve mogen ondervinden. Wong reisde meer dan dertig uur en sliep in een tentje om Roger Federer te zien spelen om Wimbledon, maar dat avontuur draaide uit op een stevige teleurstelling.

Wong wilde geen risico's nemen. Ze reisde dertig uur van Australië naar Londen en besloot om een nacht in een tentje door te brengen om zeker niet naast een ticket voor de wedstrijd tussen Roger Federer en de Oekraïner Oleksandr Dolgopolov te grijpen. So far, so good. Wong kon op dinsdag, nadat ze ook daar zo'n dertig uur had gewacht, een ticket voor het Centre Court op de kop tikken en zat haar Zwitserse held in gedachten al aan te moedigen op het heilige Londense gras.



De uren verstreken en uiteindelijk was het moment aangebroken: Federer en Dolgopolov begonnen aan hun partij op de hoofdbaan van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. De 35-jarige 'FedExpress' haalde vlot de eerste set binnen met 6-3 en bij een 3-0-stand in de tweede set stapte Dolgopolov plots richting het net. Game over, na amper 43 minuten.



"Ik geloofde mijn ogen niet toen ik hem naar het net zag stappen", doet Wong haar verhaal in de New York Times. "Hij had niet eens de dokter op de baan geroepen, dus was hij zonder twijfel al langer aan het sukkelen met een blessure." Ruim zestig uur wachten om Federer uiteindelijk 43 minuten over een hulpeloze Oekraïner te zien walsen, Wong had ongetwijfeld iets meer verwacht van haar reisje naar Engeland...