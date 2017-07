Venus Williams en Jelena Ostapenko pleiten voor meer vrouwenmatchen op belangrijkste courts

Door: redactie

De Amerikaanse Venus Williams (WTA-11) en de Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-13) hebben vandaag de organisatie van Wimbledon op de korrel genomen. Beide tennissters, die elkaar treffen in de kwartfinale in Londen, pleiten voor meer vrouwenwedstrijden op de grote courts.

De oproep komt er nadat Roland-Garros-winnares Ostapenko het niet kon begrijpen waarom haar duel van de achtste finales tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-5) slechts op court 12 gespeeld werd. "Ik denk dat onze partij, die interessant was om te volgen voor de fans, een beter terrein verdiende dan court 12", meende de Letse. "Elina staat in de top vijf van de wereldranking, ik had verwacht dat we op een groter court zouden tennissen."



Venus Williams, die op het Centre Court de Kroatische Ana Konjuh (WTA-29) klopte, trad haar collega bij. "Ik ben er zeker van dat veel tennissters liever op de belangrijkste terreinen zouden spelen", zei de 37-jarige Amerikaanse.