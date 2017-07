Kirsten Flipkens strandt in derde ronde dubbelspel op Wimbledon, ook Elise Mertens sneuvelt

MH

10/07/17

© belga.

Kirsten Flipkens heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het vrouwen dubbelspel op Wimbledon.

Aan de zijde van de Indiase Sania Mirza, met wie ze het dertiende reekshoofd vormde, verloor 'Flipper' in de derde ronde de Taiwanese Yung-jan Chan en de Zwitserse Martina Hingis, het derde reekshoofd. Het werd 6-2 en 6-4 na 1 uur en 11 minuten tennis.



In het enkeltoernooi verloor Kirsten Flipkens (WTA 88) na een verdienstelijke partij tegen de Duitse Angelique Kerber (WTA 1) in de tweede ronde.



De tweede ronde was ook het eindstation voor Flipkens in het dubbel gemengd. Daar vormde ze een tandem met de Duitser Philipp Petzschner.