Titelverdediger Murray heeft ticket voor kwartfinales op zak, Federer geeft opnieuw geen set prijs

Andy Murray (ATP 1) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De titelverdediger zette in de vierde ronde de Fransman Benoit Paire (ATP 46) opzij met 7-6 (7/1), 6-4 en 6-4.

Marin Cilic bereikt voor vierde opeenvolgende jaar kwartfinales Ook Marin Cilic (ATP 6) heeft zich verzekerd van een plek bij de laatste acht op Wimbledon. De Kroaat zette in de vierde ronde de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 19) eenvoudig opzij met 6-2, 6-2 en 6-2.



Voor de 28-jarige Cilic is het de vierde keer op rij dat hij de kwartfinales haalt op het gras van de All England Club. Als hij nog een ronde verder wil, moet de boomlange Kroaat (1m98) voorbij de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) of de Luxemburger Gilles Müller (ATP 26).



Ook Sam Querrey bij laatste acht Sam Querrey (ATP 28) heeft zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van Wimbledon. Het Amerikaanse opslagkanon (1m98) was in de vierde ronde te sterk voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 42).



Querrey kreeg de kwalificatie op court 18 wel niet cadeau. Pas na ruim drie uur tennis en vijf sets stond de 5-7, 7-6 (7/5), 6-3, 6-7 (11/13) en 6-3 eindstand op het bord.



Querrey, het 24e reekshoofd, doet met zijn plek in de kwartfinales even goed als in 2016. Toen verloor hij van de Canadees Milos Raonic. Zijn volgende tegenstander wordt titelverdediger Andy Murray. De Schot klopte maandag de Fransman Benoit Paire (ATP 46) in drie sets. © afp.