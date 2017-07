Titelverdediger Murray heeft ticket voor kwartfinales op zak, Cilic voor vierde jaar op rij bij laatste acht

MH

Andy Murray (ATP 1) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De titelverdediger zette in de vierde ronde de Fransman Benoit Paire (ATP 46) opzij met 7-6 (7/1), 6-4 en 6-4.

De 30-jarige Murray mikt voor eigen publiek op een derde Wimbledonkroon (na 2013 en 2016). De Schot neemt het in de kwartfinale, zijn tiende op rij in Londen, op tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 28) of de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 42). Benoit Paire, 28, haalde dit jaar bij zijn zevende deelname voor het eerst de achtste finales op het heilige gras van de All England Club.

Marin Cilic bereikt voor vierde opeenvolgende jaar kwartfinales

Ook Marin Cilic (ATP 6) heeft zich verzekerd van een plek bij de laatste acht op Wimbledon. De Kroaat zette in de vierde ronde de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 19) eenvoudig opzij met 6-2, 6-2 en 6-2.



Voor de 28-jarige Cilic is het de vierde keer op rij dat hij de kwartfinales haalt op het gras van de All England Club. Als hij nog een ronde verder wil, moet de boomlange Kroaat (1m98) voorbij de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) of de Luxemburger Gilles Müller (ATP 26).



Cilic telt met de US Open 2009 een grandslamtitel op zijn erelijst.