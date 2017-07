Caroline Wozniacki botst in achtste finales op Coco Vandeweghe, Halep op één zege van WTA 1

MH

10/07/17 - 16u49 Bron: Belga

Geen kwartfinales op Wimbledon voor Wozniacki © afp.

Caroline Wozniacki (WTA 6) is er niet in geslaagd om voor het eerst de kwartfinales van Wimbledon te bereiken. De Deense verloor in de vierde ronde met 7-6 (7/4) en 6-4 van de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 25).

Wozniacki stond dit jaar op haar 26e al voor de elfde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Vijf keer eerder haalde ze op het 'heilige gras' de vierde ronde maar dat bleek telkens het eindstadium. Ook maandag slaagde de voormalige nummer 1 van de wereld er niet in de poort naar de laatste acht open te beuken. Coco Vandeweghe trok na 1 uur en 37 minuten aan het langste eind op court 3.



De Amerikaanse doet op haar beurt even goed als in 2015, toen ze in de kwartfinales van Maria Sharapova verloor.



Om voor het eerst de halve finales te halen, moet de 25-jarige Vandeweghe voorbij de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 87). Die schakelde de Kroatische qualifier Petra Martic (WTA 135) uit in drie sets. Lees ook Venus Williams wordt oudste kwartfinaliste op Wimbledon sinds Navratilova in 1994

Rybarikova haalt voor het eerst kwartfinales van grandslam

Vandaag begint serieuze werk met 'Manic Monday'; dit waren de knapste punten van de eerste week © ap.

Johanna Konta zet zegereeks voor eigen volk verder Ook Johanna Konta (WTA 7) heeft zich bij de laatste acht geschaard op Wimbledon. De Engelse versloeg voor eigen volk in de vierde ronde de Française Caroline Garcia (WTA 22) na drie sets. Het werd 7-6 (7/3), 4-6 en 6-4 voor Konta, die bij vijf eerdere deelnames aan Wimbledon nooit voorbij de tweede ronde was geraakt. Ontlading bij Johanna Konta © afp.