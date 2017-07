Venus Williams wordt oudste kwartfinaliste op Wimbledon sinds Navratilova in 1994

Door: redactie

Venus Williams (WTA 11) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. Ze versloeg in de vierde ronde de Kroatische Ana Konjuh (WTA 29) met 6-3 en 6-2. Ze wordt zo de oudste kwartfinaliste op Wimbledon sinds Martina Navratilova in 1994.

In de strijd om een plaats bij de laatste vier, neemt Venus Williams het op tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 13). De winnares van Roland Garros schakelde de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5) uit met 6-3 en 7-6 (8/6). Venus Williams jaagt op een zesde titel op het heilige gras van de All England Club. De oudere zus van Serena won het toernooi in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008. In de eerste ronde had tiende reekshoofd Williams weinig overschot tegen Elise Mertens (WTA 54). Het werd 7-6 (9/7) en 6-4.

Kerber verliest eerste plek op de ranking

Angelique Kerber is dan weer uitgeschakeld in de achtste finales van Wimbledon. De Duitse verloor met 4-6, 6-4 en 6-4 van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15). Door de nederlaag verliest Kerber haar eerste plaats op de wereldranglijst.



Angelique Kerber schopte het vorig jaar voor het eerst tot de finale in de All England Club, waar ze verloor van Serena Williams. Ze had in Londen dus heel wat punten te verdedigen en moest de finale bereiken om nummer 1 te blijven.



Door haar vroege exit zal 'Angie' op de nieuwe WTA-ranking na Wimbledon voorbij worden gestoken door de Roemeense Simona Halep (WTA 2), die nog in het toernooi zit, of de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3). Die werd al in ronde twee uitgeschakeld.



Garbine Muguruza is de runner-up van 2015 op Wimbledon. Ook zij ging, net als Kerber, in de finale onderuit tegen Serena Williams. In de kwartfinales speelt de winnares van Roland Garros 2016 tegen de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 8). Die wipte de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 10) met 6-2, 6-4.