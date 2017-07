Rybarikova haalt voor het eerst kwartfinales van grandslam

Door: redactie

De Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 87) heeft zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van Wimbledon. Ze versloeg in de vierde ronde de Kroatische qualifier Petra Martic (WTA 135) met 6-4, 2-6 en 6-3.

De 28-jarige Rybarikova zit voor het eerst in haar carrière bij de laatste acht van een grandslam. Tot voor dit toernooi was een derde ronde op Wimbledon (2015) en de US Open (2008 en 2009) haar beste resultaat.



Om nog verder door te stoten naar de halve finales, moet de Slovaakse in haar volgende wedstrijd voorbij de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 25) of de Deense Caroline Wozniacki (WTA 6).