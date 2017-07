Vandaag begint serieuze werk met 'Manic Monday'; dit waren de knapste punten van de eerste week

Door: Filip Dewulf

10/07/17 - 14u53

WIMBLEDON Zes spelers waaronder Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic hebben bij de start van de tweede week op Wimbledon nog geen set verloren, vóór de start van het serieuzere werk vandaag. In de video hieronder een compiliatie met de knapste punten uit week één.

Roger Federer boekte zaterdag met een eenvoudige zege - Boris Becker: "Federer is een paard dat niet hoger springt dan nodig is" - tegen Mischa Zverev zijn 317ste grandslamoverwinning. Daarmee laat hij de zwangere Serena Williams (316) achter zich en wordt hij alleen recordhouder. Niet dat de 35-jarige Zwitser, licht verkouden sinds begin vorige week, daar nog van wakker ligt, maar de vader van twee tweelingen wist wel wie hij moest bedanken voor die duurzaamheid. "Zonder Mirka (Vavrinec, zijn vrouw, red.) zou ik hier niet meer gestaan hebben", wist Federer zeker. "Als zij niet meer zou willen reizen, dan was mijn carrière al gedaan geweest. Zo simpel is het."



Gelukkig voor hem, en de tennisliefhebber, zal Mirka ook vandaag weer in de spelersbox zitten om naar een interessant duel met Grigor Dimitrov te kijken. Deze copycat van de stijl van Federer - de negen jaar jongere versie wel te verstaan - maakt ook deel uit van het groepje van zes die in hun eerste week in Londen nog geen setverlies lieten optekenen. Naast Federer en de Bulgaar zijn dat Marin Cilic, Sascha Zverev, Novak Djokovic en Rafael Nadal.



"Er is momenteel een soort van generatiestrijd bezig", glimlachte Federer."De jongeren willen ons buiten. Maar wij hebben met Andy (die één set verloor tegen Fabio Fognini in een spannende wedstrijd op vrijdag, red.), Novak en Rafa wel een stevig team natuurlijk."