Roger Federer doet met 317e overwinning op Grand Slam beter dan Serena Williams

Door: redactie

9/07/17 - 00u18 Bron: Belga

Roger Federer heeft nog maar eens een record op zijn naam gebracht. De 35-jarige Zwitser plaatste zich op Wimbledon voor de achtste finales en liet daarbij zijn 317e overwinning op een Grand Slam optekenen. Daarmee doet hij beter dan de Amerikaanse Serena Williams, die aan 316 zeges zit.

Met 18 grandslamtitels is Federer ook de meest gelauwerde speler bij de mannen. Bij de vrouwen doet Serena Williams met 23 gewonnen Grand Slams beter. De Australische Margaret Smith-Court is met 24 Grand Slams achter haar naam recordhoudster. Smith-Court, 74 inmiddels, kwam van 1959 tot 1975 maar aan 210 gewonnen wedstrijden op Grand Slams, maar destijds moesten er niet overal zeven rondes gespeeld worden.



Serena Williams, die dit jaar net als Federer 36 wordt, is er niet bij op Wimbledon. Zij verwacht een eerste kind.



