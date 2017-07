Kirsten Flipkens verliest in tweede ronde van gemengd dubbel

Door: redactie

Kirsten Flipkens is er op Wimbledon niet in geslaagd zich samen met de Duitser Philipp Petzschner voor de derde ronde van het gemengd dubbel te plaatsen. De twee verloren met 6-1 en 6-3 van de Russische Ekaterina Makarova en de Wit-Rus Max Mirnyi, die samen het twaalfde reekshoofd vormen.



In het vrouwen dubbelspel wist Kirsten Flipkens zich zaterdag nog te plaatsen voor de achtste finales, maar in het gemengd dubbel kon ze niet voor een tweede zege van de dag zorgen. Na 42 minuten mochten 'Flipper' en haar Duitse compagnon al inpakken. In het enkelspel ging Flipkens er donderdag eveneens in de tweede ronde uit. Ze verloor van 's werelds nummer één Angelique Kerber.