Djokovic en Federer geven geen set weg en zitten in achtste finales

WIMBLEDON Novak Djokovic en Roger Federer hebben zich zonder setverlies geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon.

De Serviër (ATP 4) won in de derde ronde met 6-4, 6-1 en 7-6 (7/2) van de Letse wildcard Ernests Gulbis (ATP 589), een voormalig top 10-speler. Na 2 uur en 11 minuten zat de partij op Centre Court erop. Tweede reekshoofd Djokovic neemt het voor een plaats in de kwartfinales op tegen Adrian Mannarino (ATP 51). Die versloeg in vijfsetter zijn landgenoot Gael Monfils (ATP 14) met 7-6 (7/3), 4-6, 5-7, 6-3 en 6-2.



De 30-jarige Djokovic, die wordt begeleid door André Agassi, mikt op een vierde Wimbledontitel. Hij won het prestigieuze grastoernooi op de All England Club in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar moest 'Nole' al vroeg inpakken na verlies in de derde ronde tegen Sam Querrey. Het was zijn snelste exit in Londen sinds 2008.