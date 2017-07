Kirsten Flipkens staat in achtste finales vrouwen dubbelspel op Wimbledon

Door: redactie

8/07/17 - 18u50

Kirsten Flipkens heeft zich gekwalificeerd voor de achtste finales van het vrouwen dubbelspel op Wimbledon. Aan de zijde van de Indiase Sania Mirza, met wie ze het dertiende reekshoofd vormt, versloeg 'Flipper' in de tweede ronde de Britten Naomi Broady en Heather Watson. Na 1 uur en 45 minuten tennis stond de 6-3, 3-6 en 6-4 eindstand op het bord van court 17.

Om op het gras in Londen door te stoten naar de kwartfinales, moeten Flipkens en Mirza voorbij de Taiwanese Yung-jan Chan en de Zwitserse Martina Hingis, het derde reekshoofd.



Flipkens is met de Duitser Philipp Petzschner ook nog actief in het gemengd dubbel. Later op de dag nemen ze het in de tweede ronde op tegen de Wit-Rus Max Mirnyi en de Russin Ekaterina Makarova.



In het enkeltoernooi strandde Kirsten Flipkens (WTA 88) donderdagavond na een verdienstelijke partij tegen de Duitse nummer 1 van de wereld Angelique Kerber in de tweede ronde.