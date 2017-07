Milos Raonic, vorig jaar verliezend finalist, zit bij laatste zestien

Door: redactie

8/07/17 - 18u41

© afp.

Milos Raonic (ATP 7) heeft een ticket voor de achtste finales veroverd op Wimbledon. De Canadees zette in de derde ronde de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 22) opzij met 7-6 (7/3), 6-4 en 7-5. De match duurde 2 uur en 21 minuten.

Caroline Wozniacki heeft drie sets nodig tegen Kontaveit

Caroline Wozniacki (WTA 6) heeft haar plaats in de vierde ronde van Wimbledon niet cadeau gekregen. Het vijfde reekshoofd zette de Estse Anett Kontaveit (WTA 38) pas na 2 uur tennis opzij met 3-6, 7-6 (7/3) en 6-2.



Wozniacki, 26, raakte bij tien eerdere deelnames aan Wimbledon nog niet verder dan de achtste finales, een resultaat dat ze nu evenaart. Op de drie andere grandslams haalde ze minstens de laatste acht, met twee finales op de US Open (in 2009 en 2014) als uitschieters.



Vorig jaar eindigde het voor de gewezen nummer 1 van de wereld op Wimbledon al in de openingsronde, na verlies tegen Svetlana Kuznetsova.



Anett Kontaveit stond voor de vierde keer op de tabel van de All England Club. Zowel in 2014, 2015 als 2016 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld. De Estse haalde wel al eens de achtste finales van een grandslam, in 2015 op de US Open.



In de achtste finales neemt Wozniacki het op tegen de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 25). Die was met 6-2 en 6-4 te sterk voor haar landgenote Alison Riske (WTA 46).