Operatie voor Mattek-Sands na "ergste blessure ooit"

Bewerkt door: PL

8/07/17 - 16u21 Bron: ANP

© getty.

De Amerikaanse tennisster Bethanie Mattek-Sands moet worden geopereerd aan de knie. Dat meldt ze via Facebook. Het nummer 102 van de WTA-ranking gleed donderdag in de tweede ronde op Wimbledon tegen de Roemeense Sorana Cirstea plotseling weg en stortte kermend van de pijn ter aarde, schreeuwend om hulp.

Mattek-Sands liep de zware blessure op in de tweede ronde tegen de Roemeense Sorana Cirstea. Het noodlot sloeg toe toen de Amerikaanse naar het net liep. Ze maakte een ongelukkige val en schreeuwde het daarna uit van de pijn. "Ik heb al heel wat blessures gehad in mijn carrière, maar dit is de ergste", zegt de nummer 1 in het vrouwendubbel, die 103e staat in het enkelspel. "Zondag neem ik het vliegtuig richting New York om er nog andere dokters te raadplegen. Daarna zullen we bepalen wat er met mijn knie moet gebeuren."

© getty.

Mattek-Sands legt uit dat ze meteen begreep hoe ernstig haar blessure was. "Ik had onmiddellijk begrepen dat mijn knie ontwricht was, ofwel gebroken. Daarna was ik even buiten mezelf. Het was de meest pijnlijke blessure die ik ooit had. Ik herinner me dat ik de dokters (op de court, red) vertelde dat ik hen zou doden als ze mijn been weer op de juiste plaats zouden zetten. Ik wilde dat het onder verdoving zou gebeuren in het ziekenhuis."



Het incident met Mattek-Sands zorgde voor veel ophef. Cirstea vond dat het veel te lang duurde voordat er medische hulp kwam. "Ze lag daar veel te lang op de grond." Bovendien klagen veel tennissers over de slechte staat van het gras. Wimbledon wuifde de kritiek op de trage behandeling en de ondergrond weg.



Mattek-Sands, 32, won in het vrouwen dubbel alle grandslams behalve Wimbledon. Vorig jaar pakte ze ook olympisch goud op de Spelen in Rio de Janeiro (in het gemengd dubbel).