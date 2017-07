Garbine Muguruza vlot naar achtste finales

Bewerkt door: PL

Wimbledon Garbine Muguruza (WTA 15) heeft zich makkelijk geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. De Spaanse gunde haar Roemeense opponente Sorana Cirstea (WTA 63) in de derde ronde amper vier spelletjes: 6-2, 6-2 na 1u10'.

Muguruza had in haar vorige wedstrijd Yanina Wickmayer (WTA 96) uitgeschakeld met 6-2, 6-4. Ze speelt voor een plaats in de kwartfinales tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 70) of de Duitse nummer één van de wereld Angelique Kerber.



De 23-jarige Muguruza staat voor de vijfde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2015 schopte ze het in de All England Club tot de finale, waarin Serena Williams met 6-4, 6-4 de betere was. Minder dan een jaar later nam Muguruza revanche door de Amerikaanse te verslaan in de finale van Roland Garros, voor de Spaanse haar eerste en tot dusver enige grandslamtitel.