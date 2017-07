Daar sta je dan: vier aces na elkaar, Muller gunt Bedene zelfs geen return

DM

8/07/17 - 08u54

© getty.

video Gilles Muller heeft de monden doen openvallen op Wimbledon. De 34-jarige Luxemburger was in zijn derde ronde tegen de Brit Bedene te sterk met 6-7(7/4), 5-7 en 4-6. Vooral de manier waarop was bijwijlen indrukwekkend. De Luxemburger lukte in één game vier aces na elkaar.