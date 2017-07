Titelverdediger Andy Murray niet zonder moeite voorbij Italiaan naar vierde ronde

MH

De Schot Andy Murray (ATP-1) heeft zich vanavond geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon dankzij een overwinning tegen Fabio Fognini (ATP-29). De titelverdediger had wel vier sets (6-2, 4-6, 6-1, 7-5) nodig om de kranige Italiaan opzij te zetten. De wedstrijd duurde 2 uur en 39 minuten.

Op het einde van de vierde set zag het er sterk naar uit dat een vijfde set beslissing zou moeten brengen. De 30-jarige Fognini kreeg vijf setpunten, maar Murray hield het hoofd koel en wist ze allemaal weg te werken. De licht ontvlambare Fognini hield het hoofd heel wat minder koel en liet zich naar de slachtbank leiden door de 30-jarige Murray.



Het is al voor de tiende keer op rij dat Murray doorstoot naar de tweede week van zijn favoriete grandslamtoernooi, dat hij in 2013 en 2016 op zijn palmares wist te schrijven. In de vierde ronde neemt Murray het op tegen de Fransman Benoît Paire (ATP-46). De 28-jarige Paire versloeg in zijn derderondewedstrijd de Pool Jerzy Janowicz (ATP-141), halvefinalist in 2013, in drie sets met 6-2, 7-6 (7/3) en 6-3.