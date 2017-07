Géén nieuwe stunt: Bemelmans moet meerdere erkennen in Zuid-Afrikaans opslagkanon op Wimbledon

MH

Geen historische vierde ronde voor Ruben Bemelmans op Wimbledon. De Limburger moest vanavond zijn meerdere erkennen in het Zuid-Afrikaans opslagkanon Kevin Anderson (ATP 42). Setstanden waren 7-6, 6-4 en 7-6. Daarmee zijn alle Belgen uitgeschakeld in het enkelspel op het Londense gras.

Net als in zijn vorige partij tegen Daniil Medvedev startte Ruben Bemelmans ook vandaag in de rol van underdog. Inzet: een plaats in de vierde ronde op Wimbledon. Nooit eerder slaagde de Genkenaar erin zich over de derde horde te worstelen. Opponent van dienst was de 31-jarige Kevin Anderson - een boomlange Zuid-Afrikaan (2m03) met een kanonopslag en twee jaar geleden nog tiende op de ATP-ranking.



Het werd een eerste set waarin beide heren mekaar geen duimbreed toegaven. Vooral Anderson imponeerde op de eigen service. Bemelmans sleepte wel een tiebreak uit de brand, maar moest daarin dan toch het onderspit delven: 7-6 (7-3).