'Mama' Azarenka schaart zich bij laatste zestien op Wimbledon

7/07/17 - 16u41 Bron: Belga

Victoria Azarenka heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De Wit-Russische won deze namiddag op het gras in Londen met 3-6, 6-1 en 6-4 van thuisspeelster Heather Watson (WTA 102).

Azarenka is een voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig laureate van de Australian Open (2012-2013). Ze speelt op Wimbledon haar eerste grandslamtoernooi in een jaar nadat de Wit-Russische een pauze inlaste om in december voor het eerst mama te worden.



Vorige maand vierde Azarenka haar terugkeer op het circuit tijdens het toernooi van Mallorca. Op de ranking is de 27-jarige tennisster weggezakt naar plaats 683.



Azarenka, 27, haalde al twee keer de halve finales in Wimbledon (in 2011 en 2012). Ze speelt in de volgende ronde om een plek bij de laatste acht tegen de Chinese Shuai Peng (WTA 37) of het Roemeense tweede reekshoofd Simona Halep (WTA 2).