Nadal vlotjes naar vierde ronde op Wimbledon, Nishikori struikelt over derde horde

MH

7/07/17 - 19u05 Bron: Belga

Rafael Nadal kwalificeerde zich voor de vierde ronde © epa.

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de vierde ronde van Wimbledon. Kei Nishikori (ATP 9) moest dan weer het onderspit delven tegen een andere Spanjaard, Roberto Bautista Agut.

Rafael Nadal was met 6-1, 6-4 en 7-6 (7/3) te sterk voor de Rus Karen Khachanov (ATP 34). De partij op het gras van Centre Court duurde 2 uur en 14 minuten. In de achtste finales staat Rafael Nadal tegenover de Luxemburger Gilles Müller (ATP 26). Die schakelde de Brit Aljaz Bedene (ATP 58) uit met 7-6 (7/4), 7-5 en 6-4. Nadal, 31, won de titel op Wimbledon in 2008 en 2010. Vorig jaar was hij er niet bij op de All England Club door een blessure aan de linkerpols.

Nishikori druipt af

De Japanner Kei Nishikori (ATP 9) is dan weer uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Het negende reekshoofd verloor met 6-4, 7-6 (7/3), 3-6 en 6-3 van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 19).



Wimbledon is het grandslamtoernooi waar de 27-jarige Nishikori tot dusver de minst goede resultaten behaalde. Twee keer bereikte hij op het gras in Londen de vierde ronde (achtste finales), in 2014 en 2016. Op de US Open was de Japanner al verliezend finalist (in 2014), op de Australian Open en Roland Garros kwartfinalist.



Roberto Bautista Agut, 29, doet met zijn plaats bij de laatste zestien even goed als in 2015. De Spanjaard treft in de vierde ronde de Amerikaan Steve Johnson (ATP 31) of de Kroaat Marin Cilic (ATP 6).