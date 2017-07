Kei Nishikori overleeft derde ronde op Wimbledon niet

MH

7/07/17 - 16u13 Bron: Belga

Kei Nishikori sneuvelt in de derde ronde op Wimbledon © afp.

De Japanner Kei Nishikori (ATP 9) is vandaag uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Het negende reekshoofd verloor met 6-4, 7-6 (7/3), 3-6 en 6-3 van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 19).

Wimbledon is het grandslamtoernooi waar de 27-jarige Nishikori tot dusver de minst goede resultaten behaalde. Twee keer bereikte hij op het gras in Londen de vierde ronde (achtste finales), in 2014 en 2016. Op de US Open was de Japanner al verliezend finalist (in 2014), op de Australian Open en Roland Garros kwartfinalist.



Roberto Bautista Agut, 29, doet met zijn plaats bij de laatste zestien even goed als in 2015. De Spanjaard treft in de vierde ronde de Amerikaan Steve Johnson (ATP 31) of de Kroaat Marin Cilic (ATP 6).