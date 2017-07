Mertens naar derde ronde in dubbelspel, ook Flipkens door

Bewerkt door: PL

7/07/17 - 14u22 Bron: Belga

© photo news.

Wimbledon Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het dubbelspel op Wimbledon.

Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs versloeg de 21-jarige Mertens de Oekraïners Nadiia Kichenok en Olga Savchuk. Het werd 6-4, 6-4 na 1u28'. Om door te stoten naar de kwartfinales moeten Mertens en Schuurs voorbij de Australiërs Ashleigh Barty en Casey Dellacqua of de Taiwanees-Japanse combinatie Chia-Jung Chuang en Misaki Doi.



In het enkeltoernooi werd Elise Mertens (WTA 54) op het gras in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Venus Williams (WTA 11).



Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het gemengd dubbelspel. Met haar Duitse teamgenoot Philipp Petzschner versloeg ze de Argentijn Andres Molteni en de Zwitserse Xenia Knoll. Het werd 6-2, 7-5 na 1u06'. In de tweede ronde (zestiende finales) nemen Flipkens en Petzschner het op tegen de Wit-Rus Max Mirnyi en de Russische Ekaterina Makarova.



In het enkeltoernooi strandde Flipkens donderdagavond in de tweede ronde na een verdienstelijke partij tegen de Duitse nummer één van de wereld Angelique Kerber.